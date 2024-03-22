اللواء "الهذلي": لدينا وحدات خاصة تعالج أى حدث في مواقع الحرم المكي

أوضح قائد القوات الميدانية في رئاسة أمن الدولة اللواء سليم الهذلي، أن قوات الطوارئ الخاصة هي أحد القطاعات المشاركة بمهمة أمن العمرة، مشيراً إلى تعدد مهام قوات الطوارئ الخاصة بين تنظيمية وأمنية وإنسانية.
وأوضح، عبر "الإخبارية"، أن قوات الطوارئ تقوم بإدارة الحشود في الساحة الجنوبية في المسجد الحرام، وذلك بتسهيل حركة المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام بالإضافة إلى الدعم للقطاعات الأمنية الأخرى.
وأضاف: "هناك وحدات خاصة مهامها نوعية في أي موقع بالحرم المكي الشريف لمعالجة أي حدث"، مشيراً إلى أنها تتكامل مع الجهات الأمنية والخدماتية بما يحقق أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام.
وأردف: "تم إعداد العديد من الخطط، من بينها خطط عامة ووقائية نسعى من خلالها إلى عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية الآمنة للمسجد الحرام أو المساحات المحيطة بالمسجد الحرام".