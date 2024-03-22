اللواء "الهذلي": لدينا وحدات خاصة تعالج أى حدث في مواقع الحرم المكي

وأردف: "تم إعداد العديد من الخطط، من بينها خطط عامة ووقائية نسعى من خلالها إلى عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية الآمنة للمسجد الحرام أو المساحات المحيطة بالمسجد الحرام".