مستشفى أجياد بمكة ينقذ معتمرًا تَوقف قلبه أثناء أدائه النسك

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد، في إنقاذ حياة معتمر من الجنسية البنغالية يبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن توقف قلبه أثناء أدائه النسك؛ حيث تم نقل المعتمر عن طريق الفِرَق الإسعافية إلى مستشفى أجياد.