مستشفى أجياد بمكة ينقذ معتمرًا تَوقف قلبه أثناء أدائه النسك

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد، في إنقاذ حياة معتمر من الجنسية البنغالية يبلغ من العمر 37 عامًا، بعد أن توقف قلبه أثناء أدائه النسك؛ حيث تم نقل المعتمر عن طريق الفِرَق الإسعافية إلى مستشفى أجياد.
وفور وصول المعتمر إلى المستشفى، تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع، بعد إعطاء صدمة علاجية كهربائية واحدة، وإعادة النبض إلى قلبه، وتم نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تَمكن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ596 حالة دخلت للعناية المركزة.