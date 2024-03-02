"الوعلان للتجارة" تفتتح أول مراكز "رينو" في الرياض على مساحة 6 آلاف متر مربع
افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" أول مركز متكامل لعلامة "رينو" الفرنسية تحت مظلتها على مساحة 6.000 متر مربع على شارع خريص في مدينة الرياض. ويضم المركز صالة عرض راقية لأحدث سيارات "رينو"، إضافة إلى مركز صيانة وقطع غيار متطور.
ويأتي هذا الحدث بعد الإعلان الرسمي في وقت سابق عن الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة "رينو" و"الوعلان للتجارة"، التي أصبحت بموجبها الأخيرة موزعًا معتمدًا للعلامة الفرنسية في أسواق السعودية.
وحضر حفل الافتتاح رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في شركات المجموعة، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
وتعليقًا على افتتاح صالة العرض الجديدة المخصصة لمركبات رينو والمرافق الداعمة لها، قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة"، فهد بن سعد الوعلان: "إن افتتاح أول المراكز المخصصة لسيارات رينو في السعودية تحت مظلة الوعلان للتجارة يأتي نتيجة الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة رينو في السوق السعودية، بوصفها موزعًا رسميًّا لمنتجاتها. ويهدف إلى خدمة عملاء العلامة الفرنسية، وتلبية تطلعاتهم، والبقاء على مقربة منهم".
وأشار "الوعلان" إلى انطلاقة جديدة لعلامة "رينو" في السوق السعودية لتلبية متطلبات شريحة مهمة من العملاء الذين يبحثون عن تجربة تملك وقيادة رائدة.
واعتبر أن الضمانة للعميل هي التاريخ العريق لـشركة الوعلان للتجارة في سوق السيارات في السعودية، وسمعتها ومسيرتها الناجحة، وقدرتها على الاستثمار وتمثيل العلامة، وخدمة العملاء بالشكل الأفضل، إضافة إلى ما تقدمه مركبات "رينو" من كفاءة وقدرات وتصاميم عصرية مبتكرة، وملاءمتها للسوق السعودية، وريادتها للابتكارات التقنية.
بدوره، قال المدير العام لعمليات "رينو" في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود: "نحن سعداء بافتتاح أول صالة عرض لرينو في المملكة العربية السعودية، التي ستضم طرازات رينو المتنوعة والمتميزة بتصاميمها العصرية، وتقنياتها المبتكرة، بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين (رينو) و(الوعلان للتجارة). ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستمنح عملاءنا تجربة استثنائية، وتساهم في تعزيز مبيعات مركبات (رينو) في السوق السعودية، التي تعد إحدى الأسواق الاستراتيجية لنا".
وتم خلال الحفل إعلان افتتاح مركزَين إضافيَّين متكاملَين مخصصَين لمركبات "رينو" خلال عام 2024 في كل من جدة والدمام خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي، يتضمن كل منهما صالة عرض، ومركزًا حديثًا ومتطورًا للصيانة وقطع الغيار؛ وذلك بهدف الوجود بالقرب من العملاء أينما وُجدوا، وتلبية متطلباتهم، وتسهيل عملية الشراء وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى انتشار العلامة الفرنسية، ونمو مبيعاتها في السوق السعودية.
وتم الكشف أيضًا عن أحدث طرازات رينو لعام 2024.
وتعد شركة الوعلان للتجارة، التي تنضوي تحت "الوعلان القابضة"، من أعرق الشركات في قطاع السيارات في السعودية، وتُقدِّم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عامًا. وتمثل أهم شركات السيارات المصنعة العالمية، مثل: "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي" و "زيكر"، وتكرس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية؛ لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.