"الوعلان للتجارة" تفتتح أول مراكز "رينو" في الرياض على مساحة 6 آلاف متر مربع

وتم خلال الحفل إعلان افتتاح مركزَين إضافيَّين متكاملَين مخصصَين لمركبات "رينو" خلال عام 2024 في كل من جدة والدمام خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي، يتضمن كل منهما صالة عرض، ومركزًا حديثًا ومتطورًا للصيانة وقطع الغيار؛ وذلك بهدف الوجود بالقرب من العملاء أينما وُجدوا، وتلبية متطلباتهم، وتسهيل عملية الشراء وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى انتشار العلامة الفرنسية، ونمو مبيعاتها في السوق السعودية.