طقس الأربعاء: أمطار رعدية غزيرة على الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ولفت المركز إلى احتمالية تساقط ثلوج خفيفة وتكوّن الصقيع على أجزاء من مرتفعات منطقتي تبوك وحائل، وكذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25–50 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وبسرعة 12–32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. ويصل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزءين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وقد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، فيما تكون حالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15–40 كم/ساعة، قد تتجاوز 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يتجاوز مترين ونصف، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.