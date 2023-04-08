فهد بن سلطان ينوّه بالنقلة الحضارية في منطقة تبوك.. عبر مشروعات رؤية المملكة

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في منزله بمحافظة الوجه اليوم، المواطنين ومسؤولي شركة البحر الأحمر الدولية وأمالا وأعضاء مجلس الخبراء المحلي بمحافظة الوجه.
ونقل الأمير "فهد" للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص واهتمام القيادة بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته.
ونوّه بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة) والتي يشرف عليها شخصياً سمو ولي العهد وما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن.
عقب ذلك، استمع أمير المنطقة إلى شرح من المدير التنفيذي في شركة البحر الأحمر الدولية توفيق بن عبدالله السعدون عن سير العمل في مشاريع شركة البحر الأحمر الدولية ومشروع أمالا وانعكاساتها على أبناء وبنات المجتمع المحلي من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية لهم .
من جهة أخرى، بارك أمير منطقة تبوك فكرة إنشاء مجلس الخبراء المحلي بمحافظة الوجه، مستمعاً إلى شرح قدمه الدكتور محروس بن أحمد الغبان حول اهداف ومهام المجلس الرامي إلى الاستفادة من الخبرات البشرية من أبناء المحافظة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
وتناول الجميع طعام السحور على مائدة أمير المنطقة، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف.