فهد بن سلطان ينوّه بالنقلة الحضارية في منطقة تبوك.. عبر مشروعات رؤية المملكة

ونوّه بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة) والتي يشرف عليها شخصياً سمو ولي العهد وما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن.