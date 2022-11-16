"المديفر" يؤكّد أن قطاع التعدين في المملكة شهد زخماً من الإنجازات أخيراً

يُذكر أن المديفر أصدر في فبراير الماضي قراراً بتشكيل لجنة تُعنى بدراسة تعزيز مشاركة المرأة في قطاع التعدين، على أن تختص اللجنة بدراسة تعزيز مشاركة المرأة وتعزيز مساهماتها وتفعيل دورها في قطاع التعدين، والبحث واقتراح البرامج اللازمة لتنمية قدراتهن العلمية والعملية، وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات المناسبة لحاجة سوق العمل بقطاع التعدين، ودراسة الخدمات المقدمة للمرأة في سوق العمل بقطاع التعدين، وسبل تطويرها والتي تسهم في تسريع مشاركتها ودمجها في سوق العمل، وتلبية الاحتياجات ذات الصلة بالمرأة، وصياغة خطة عمل مناسبة، لتفعيل دور المرأة في سوق العمل بقطاع التعدين، وآليات تنفيذها.