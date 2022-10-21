تدشين مشروع إنتاج 100 مليون شتلة خضار بالمعرض الزراعي السعودي

ويهدف المشروع لإنتاج 100 مليون شتلة خضار، والذي يعد من المشاريع الرائدة على مستوى العالم؛ إلى الإسهام في توفير الأمن الغذائي، وخفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تقليل أعداد العمالة، واختصار وقت حصاد المحاصيل، ويتم إنتاج الشتلات بالمشروع وفق أفضل التقنيات الحديثة، من خلال استخدام وسائل مرشدة للمياه، مما يسهم في خفض الهدر، وينتج المشروع أنواعًا مختلفة من الخضار، من أبرزها الطماطم، الباذنجان الفلفل، الخيار، القرع، البروكلي، الملفوف، وغيرها.