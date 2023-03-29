هيئة تطوير محمية الملك سلمان: تمديد فترة التسجيل والمشاركة بجائزة "إرث"

وفيما يتعلق بالغطاء النباتي؛ فإن المحمية تحتوي على ما يزيد على 260 نوعًا من النباتات المختلفة، وأبرزها: الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، كما تضم المحمية ما يزيد على 282 نوعًا من الحيوانات، التي تتنوع ما بين الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات، ومن أبرز الحيوانات التي تتواجد في المحمية: غزال الريم، والمها، والذئب العربي، والثعلب العربي، والوعل، والأرنب البري، والحبارى، والعقاب الذهبي، والكروان.