خريجة تمويل واستثمار تتطوع في جناح "هيئة الأدب" بـ"كتاب الرياض" لخدمة الوطن

لا يشك من يتعامل معها في أنها موظفة في هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ فبراعتها في الإجابة على كل أسئلة زائري جناح الهيئة في معرض الرياض للكتاب، حول مبادرة "الأدب في كل مكان"، سواء من القراء الذين يرغبون في الاستفادة من المبادرة، أو الكتّاب الذين يودون المشاركة فيها؛ توحي لك بأنها أحد المشرفين على تطبيق المبادرة، كما أن الترحيب الذي تستقبل به زائري الجناح يوحي لك أيضًا بأنها تَلَقّت تأهيلًا على كيفية التعامل مع الجمهور.