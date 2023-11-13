أعلن تعطيل حسابه.. الفنان خالد عبدالرحمن يدخل على خط مقاطعة "تيك توك"

دخل الفنان خالد عبدالرحمن على خط مقاطعة “التيك توك”، وأعلن تعطيل حسابه ، رداً على سياسته المتبعة في حجب المحتوى الوطني، وإزالة عبارات الشكر والتقدير والثناء التي يوجهها أفراد الشعب السعودي لقيادته، نظير وقوفها بجانب شعب فلسطين بصفة عامة، وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص.
وقال “خالد عبدالرحمن”، تم تعطيل حسابي بالتيك توك تضامناً مع حملة المقاطعة، وهم لا يستحقون المتابعة ولا يستحقون تحميل برنامجهم طالما هذه طريقتهم في التحيز ضد المملكة.
وتابع: الحمدلله نحن في غنى عنهم، وفي غنى عن أي تطبيق لا يرضينا، و"وطننا غالي وحكامنا غاليين"، وإن شاء الله الكثير يتضامن ويقومون بتعطيل حساباتهم حتى يغيّروا سياستهم تجاهنا.
يشار إلى أن النجم الجماهيري “خالد عبدالرحمن” دأب على توجيه رسائل وطنية هادفة للجمهور، من بينها تشجيع السياحة الداخلية وأهمية زيارة المواقع الساحرة التي تضمها مناطق المملكة، كما سبق أن وجّه مطالبة لإحدى أمانات المناطق لتطوير مقصد سياحي، وبالفعل تم التجاوب معه سريعاً في حينها.