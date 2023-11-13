أعلن تعطيل حسابه.. الفنان خالد عبدالرحمن يدخل على خط مقاطعة "تيك توك"

يشار إلى أن النجم الجماهيري “خالد عبدالرحمن” دأب على توجيه رسائل وطنية هادفة للجمهور، من بينها تشجيع السياحة الداخلية وأهمية زيارة المواقع الساحرة التي تضمها مناطق المملكة، كما سبق أن وجّه مطالبة لإحدى أمانات المناطق لتطوير مقصد سياحي، وبالفعل تم التجاوب معه سريعاً في حينها.