مغامرة إلى قمة رعوم وقلعته.. بانوراما ساحرة في رحلة "هايكينج" تأسر القلوب

يذكر أن رياضة الهايكنج بدأت تأخذ انتشارًا كبيرًا في المملكة من مختلف الأعمار، نظرًا لما لها من الفوائد الصحية للإنسان، ويمكن للجميع سواءً كانوا هواة أو محترفين ممارستها فهي لا تحتاج للخبرة لممارستها، كما أنها رياضة جاذبة للسياح من أنحاء العالم كافة، من عشاق تلك المغامرات وتسلق الجبال، لاكتشاف الطبيعة الجبلية وما تزخر به المملكة من معالم متنوعة.