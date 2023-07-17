إنجاز وطني مشرّف.. "المنظمة الأمريكية" تعتمد "كيمارك" مركزًا لحماية المشاركين بالدراسات السريرية

وأكد "القناوي" أن هذا المنجز ليس بمستغرَب على جهود وتميز المركز مدعومًا بعلمائنا وباحثينا؛ حيث امتازوا بالسعي الحثيث والدؤوب لنيل أعلى الرتب العلمية، في مناخ السباق الدولي، الذي بدوره ينعكس جليًّا على تطوير الاقتصاد المعرفي البحثي؛ تحقيقًا لما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة من خلال الرؤية الوطنية ٢٠٣٠م.