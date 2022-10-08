بالفيديو.. انهيار جبل يغلق عقبة "امحلج" بـ"قنا عسير" دون وقوع كارثة
يواصل فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة، ورفع الانهيارات الكبيرة التي ضربت عقبة "امحلج بقنا" الرابطة بين طريق رعلة وقرية الرفود.
وتفصيلاً، يواصل فرع وزارة النقل بعسير أعمال الصيانة ورفع الانهيارات الصخرية التي شهدتها عقبة "امحلج" شمال مركز قنا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أمس الأول، التي نتج منها انهيار جزء كبير من الجبل المحاذي للطريق؛ ما تسبَّب في إغلاقه.
وكانت فِرق ومعدات النقل بالمنطقة قد باشرت الحالة فور وقوعها، ولا تزال تواصل جهودها لإزالة الانهيارات الضخمة في محاولة منها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر.
ورصد مقطع بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته.
وكان الانهيار قد حدث في وقت كان فيه الطريق خاليًا من المركبات؛ الأمر الذي لم ينجم عنه -ولله الحمد- أية إصابات في الأرواح، أو أضرار في الممتلكات.
وقال السكان إن عقبة "امحلج" المتضررة والعقبة الرديفة "غميضن"، اللتين توصلان إلى قرية الرفود، عادة ما تتعرضان للانهيارات مع كل رشة مطر؛ ما يستوجب إيجاد حلول تحول دون ما يحدث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.