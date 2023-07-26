"ماذا يدور في الداخل؟".. حملة للتحذير من الأمراض الصامتة في مجتمعات العمل بعنيزة

أطلق قسم التوعية والتثقيف الصحي بجمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، مشروع "الصحة في بيئات العمل" ضمن "حملة ماذا يدور في الداخل؟" في عدد من المواقع.
وتهدف الحملة للتوعية عن الأمراض الصامتة وتأثيرها في مجتمع العمل والبيئات الوظيفية.
وقالت رئيس قسم التوعية والتثقيف الصحي غدي الخلف، إن الجمعية تعمل على تعزيز الصحة العامة وزيادة الوعي الصحي للمجتمع بهدف الوصول إلى حالة من الرفاهة البدنية والنفسية والاجتماعية، لتحقيق جودة الحياة في كل المناحي بالذات في محيط العمل".
وأضافت الخلف، "تهتم حملة (ماذا يدور في الداخل) للتوعية عن الأمراض الصامتة وتأثيرها على أجزاء الجسم، ومن ذلك مشروع "الصحة في بيئات العمل" الذي يهدف لتقديم برامج توعوية صحية تتناسب مع احتياج المجتمع لزيادة استقرار ونجاح بيئات العمل لرفع مستوى الوعي والإنتاجية لدى منسوبي المنظمات".
واختتمت أن الأهداف تشمل كذلك زيادة الوعي بالحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية بشكل عام، مع الأخذ بالاعتبار استيعاب احتياج المنظمات للحياة المثالية الصحية، مع مساندة الإدارة العليا المسؤولة عن الموظفين لتعزيز الصحة العامة، ونجحنا في التعريف بالحملة في عددٍ من المواقع المختلفة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية".