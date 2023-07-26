"ماذا يدور في الداخل؟".. حملة للتحذير من الأمراض الصامتة في مجتمعات العمل بعنيزة

واختتمت أن الأهداف تشمل كذلك زيادة الوعي بالحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية بشكل عام، مع الأخذ بالاعتبار استيعاب احتياج المنظمات للحياة المثالية الصحية، مع مساندة الإدارة العليا المسؤولة عن الموظفين لتعزيز الصحة العامة، ونجحنا في التعريف بالحملة في عددٍ من المواقع المختلفة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية".