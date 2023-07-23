"إنفاذ" يقيم 19 مزادًا علنيًّا ما بين حضوري وإلكتروني لتصفية وبيع 194 عقارًا متنوعًا

وتبدأ المزادات بمنطقة مكة المكرمة، التي تشمل الطائف وجدة لبيع 53 عقارًا في مزاد روابي الطائف وأم القرى ونسمات الإلكتروني، وقناديل والصفوة وروابي الطائف وأيقونة البحر الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 73 عقارًا في مزاد خيرات نجد ومساكن النجدية وعيون نجد ووجهة شرق الرياض الإلكتروني، والمعالي وثروات الحضوري، ثم منطقة المدينة المنورة لبيع 10 عقارات في مزاد ركاز الإلكتروني، ثم المنطقة الشرقية لبيع 20 عقارًا في مزاد شرق الإلكتروني، ثم المنطقة الجنوبية لبيع 26 عقارًا في مزادي أصال ودرر جازان الإلكترونيين، وانتهاءً بمزاد رصين الإلكتروني بمنطقة القصيم لبيع 8 فرص عقارية.