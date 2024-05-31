نيابةً عن وزير الدفاع.. "الرويلي" يشهد ختام مشاركة القوات المسلحة في تمرين "إيفيس" بتركيا

بحضور رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، ونيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يوم المراقبة المميز للتمرين المشترك متعدد الجنسيات "إيفيس 2024"، وختام مشاركة وحدات من القوات المسلحة في التمرين، الذي نُفذّت مناوراته في معسكر كارتال بمدينة إزمير بتركيا، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.