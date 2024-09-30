مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري عمليتين ناجحتين بالروبوت الجراحي Hugo™ RAS

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، إجراء أول عمليتين جراحيتين باستخدام تقنية الروبوت الجراحي، من نوع Hugo Robotic assisted surgery system، وأجرى العمليتين فريق طبي قاده د.خالد الرسيني، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحات القولون والمستقيم والسمنة، ورئيس الجراحات الروبوتية.
وأكد د.الرسيني أن العمليتين نجحتا بشكل كامل؛ إذ تم في الأولى استئصال المرارة لسيدة "ثلاثينية"، والثانية جرى فيها إصلاح فتق إربي، وتَسَلما تقرير الخروج من المستشفى بعد 24 ساعة فقط من العملية. ووُصف استخدام الروبوت Hugo™ RAS الذي يُعد الأحدث من نوعه لأول مرة خارج أوروبا، بأنه "إنجاز طبي كبير للمستشفى ولمجموعة الدكتور سليمان الحبيب"، ويمثل كذلك مكسبًا كبيرًا لسكان جدة والمنطقة الغربية بشكل عام؛ إذ إن هذه التقنية تحظى بالكثير من المزايا، التي من أبرزها الدقة العالية، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم ومخاطر الإصابة بالعدوى، وكذلك تقصير فترتي التنويم والتشافي والعودة لاستئناف حياتهم اليومية بصورة طبيعية، وأيضًا تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها، إضافة إلى أن عملياتها تُجرى بشق جراحي صغير؛ وذلك يحد كثيرًا من الأضرار التي تلحق بالأنسجة، كما يمتاز بالمرونة العالية والنتائج الممتازة. ويستخدم الجهاز في إجراء الكثير من العمليات، كإصلاح فتق الحجاب الحاجز والسمنة، واستئصال القولون، والفتق الأربي، وعمليات الجهاز البولي.
وأوضح د.الرسيني الحاصل على الزمالة الكندية، أن هذا الروبوت الجراحي آمن وتم تطويره بعناية واختباره على نطاق واسع، ويوفر رؤية ثلاثية الأبعاد لموقع الجراحة تحاكي يد الجراح، وتؤدي وظائف العديد من الأدوات الجراحية؛ فضلًا عن أن وحدة التحكم في النظام تمنح الجراحين السيطرة الكاملة على الأدوات والكاميرا وتوجيهها بكل سهولة ودقة؛ مؤكدًا أن الروبوت يمكّن الأطباء من إجراء العمليات المعقدة، التي قد يتعذر إجراؤها بالتقنيات الأخرى بدقة متناهية، وقدر عال من المرونة والتحكم؛ مما يعزز النتائج ويحسن تجربة المراجعين.
ويأتي اعتماد الروبوت Hugo™ RAS، في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب لتعزيز كفاءة الرعاية المقدمة وتحسين جودتها في منشآتها الطبية، كما أنها تسهم في تسريع الانتقال نحو مفاهيم رعاية صحية أكثر سهولة وتطورًا بالمملكة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية بالمملكة، كما أنه يعد الأكبر بالقطاع الخاص في مدينة جدة، ويتميز بأنه مستشفى رقمي بالكامل Digital Hospital، ويستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي والأنظمة الصحية الإلكترونية الذكية، التي تساعد في رفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل به أكفأ الكوادر الطبية، ومجهز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من أجهزة وتقنيات، وحقق العديد من النجاحات الطبية منذ تشغيله في مارس الماضي.