مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري عمليتين ناجحتين بالروبوت الجراحي Hugo™ RAS

وأكد د.الرسيني أن العمليتين نجحتا بشكل كامل؛ إذ تم في الأولى استئصال المرارة لسيدة "ثلاثينية"، والثانية جرى فيها إصلاح فتق إربي، وتَسَلما تقرير الخروج من المستشفى بعد 24 ساعة فقط من العملية. ووُصف استخدام الروبوت Hugo™ RAS الذي يُعد الأحدث من نوعه لأول مرة خارج أوروبا، بأنه "إنجاز طبي كبير للمستشفى ولمجموعة الدكتور سليمان الحبيب"، ويمثل كذلك مكسبًا كبيرًا لسكان جدة والمنطقة الغربية بشكل عام؛ إذ إن هذه التقنية تحظى بالكثير من المزايا، التي من أبرزها الدقة العالية، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم ومخاطر الإصابة بالعدوى، وكذلك تقصير فترتي التنويم والتشافي والعودة لاستئناف حياتهم اليومية بصورة طبيعية، وأيضًا تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها، إضافة إلى أن عملياتها تُجرى بشق جراحي صغير؛ وذلك يحد كثيرًا من الأضرار التي تلحق بالأنسجة، كما يمتاز بالمرونة العالية والنتائج الممتازة. ويستخدم الجهاز في إجراء الكثير من العمليات، كإصلاح فتق الحجاب الحاجز والسمنة، واستئصال القولون، والفتق الأربي، وعمليات الجهاز البولي.