اليوم.. وصول الدفعة الأولى من حجاج تونس إلى السعودية

وانطلقت أولى رحلات حجاج تونس الى السعودية، اليوم الجمعة، وستصل آخر رحلة يوم 22 يونيو الجاري، وتبدأ عودة الحجاج يوم 3 يوليو المقبل، على أن تكون آخر رحلة عودة في يوم 17 من الشهر نفسه.