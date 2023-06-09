اليوم.. وصول الدفعة الأولى من حجاج تونس إلى السعودية

وصلت صباح اليوم، الجمعة، الدفعة الأولى من حجاج تونس إلى المدينة المنوّرة، وعددهم 251 حاجاً، وذلك عبر الخطوط التونسية من مطار تونس قرطاج الدولي، في أولى رحلات الحج لموسم العام الحالي.
ويقدّر عدد حجاج تونس لهذا العام بـ 11 ألف حاج، وتمّ تأمين جميع الرحلات ذهاباً وإياباً بوساطة الخطوط الجوية السعودية والخطوط التونسية، وعددها 44 رحلة تنقل الحجاج من مطارات تونس وصفاقس والمنستير وجربة وطبرقة وقابس وقفصة وتوزر- وفقاً لتقارير تونسية.
وانطلقت أولى رحلات حجاج تونس الى السعودية، اليوم الجمعة، وستصل آخر رحلة يوم 22 يونيو الجاري، وتبدأ عودة الحجاج يوم 3 يوليو المقبل، على أن تكون آخر رحلة عودة في يوم 17 من الشهر نفسه.
وكان في توديع الدفعة الأولى من الحجاج التونسيين السفير السعودي لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ ووزيرا الشؤون الدينية والنقل التونسيان إبراهيم الشائبي؛ وربيع المجيدي.