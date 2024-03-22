متنزه دراغون بول القدية.. أسطورة شهيرة تتجسد على أرض السعودية

يأتي ذلك ضمن رؤية 2030، التي تعمل على مستهدفات لتطوير قطاع ترفيهي مستدام، يُحسِّن جودة الحياة للأفراد والسكان، ويرتقي بنمط العيش في مدن ومحافظات السعودية، ويكون رافدًا اقتصاديًّا، يحقق التنوع الاقتصادي.