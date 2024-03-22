متنزه دراغون بول القدية.. أسطورة شهيرة تتجسد على أرض السعودية

جاء مشروع متنزه دراغون بول بمدينة القدية ليدعم منظومة الترفيه العالمية التي تتبناها السعودية؛ لتكون الوجهة الأولى للترفيه بإمكانيات متطورة؛ لتصنع منطقة متنوعة لعيش المغامرات على أرض السعودية.
المتنزه بحسب تصميماته فريد من نوعه، وعالم من الخيال؛ إذ يلبي رغبة عشاق الأنمي والباحثين عن الترفيه من الأفراد والعائلات، وتحديدًا محبي أسطورة دراغون بول.
يأتي ذلك ضمن رؤية 2030، التي تعمل على مستهدفات لتطوير قطاع ترفيهي مستدام، يُحسِّن جودة الحياة للأفراد والسكان، ويرتقي بنمط العيش في مدن ومحافظات السعودية، ويكون رافدًا اقتصاديًّا، يحقق التنوع الاقتصادي.
ويعمل متنزه دراغون بول على تعزيز حضور السعودية في خريطة الترفيه العالمية عبر تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتوفير أنشطة ترفيهية نوعية ومستدامة؛ ما يجعل من قطاع الترفيه قطاعًا واعدًا.. كما يتمتع قطاع الترفيه بأنشطة استثمارية نوعية.
ويأتي المتنزه ليوفر خيارات ترفيهية شيقة ومبهجة، تناسب جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق السعودية، وتتيح للجميع قضاء أوقات فراغهم بمتعة، يستكشفون خلالها فعاليات مدنهم المتنوعة في الثقافة والموسيقى والفنون.
جدير بالذكر أن قطاع الترفيه في السعودية يمتاز بالبنية التحتية التنظيمية، التي تُسهّل أعمال الشركات والمستثمرين في القطاع.