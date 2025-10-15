"السلمي": السابعة الخضراء في المونديال ثمرة رؤية طموحة ودعمٍ من القيادة الرشيدة

احتفى الكاتب الصحفي ماجد السلمي بتأهل المنتخب السعودي السابع إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز قصة مجدٍ لوطن لا يعرف المستحيل، مشيرًا إلى أنه ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية طموحة ودعمٍ متواصل من القيادة الرشيدة، إلى جانب جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري.