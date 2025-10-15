"السلمي": السابعة الخضراء في المونديال ثمرة رؤية طموحة ودعمٍ من القيادة الرشيدة

احتفى الكاتب الصحفي ماجد السلمي بتأهل المنتخب السعودي السابع إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز قصة مجدٍ لوطن لا يعرف المستحيل، مشيرًا إلى أنه ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية طموحة ودعمٍ متواصل من القيادة الرشيدة، إلى جانب جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وفي مقاله بعنوان "السابعة خضراء.. والوطن يحتفل بالإنجاز" بصحيفة عكاظ، يؤكد السلمي أن المنتخب السعودي ليس ضيفًا على البطولات، بل أحد عناوينها الثابتة، فهو يصنع الحكاية في كل ظهور، ويجدد عهد الفخر مع جماهيره.
وأضاف أن فرحة التأهل عمّت أرجاء الوطن، لتؤكد أنها فرحة وطنٍ كامل آمن بقدراته، وآمن أن الإنجاز لا يُكتب بالحظ، بل بالعزيمة والتخطيط والإصرار.
ويختتم السلمي مقاله بأن الأخضر يدخل المونديال السابع بطموح أكبر، حاملاً رسالة وطنٍ يؤمن أن مكانه الطبيعي بين الكبار، في سلسلة فخر لا تنتهي.