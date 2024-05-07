"كليات التميّز" ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يوقعان مذكرة للتعاون في أنظمة الطائرات بدون طيار

وقعت شركة كليات التميّز ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية اليوم في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب النوعي منها أنظمة الطائرات بدون طيار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات المتطورة في مجالات الصناعات الدفاعية.
وقع المذكرة المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز، والدكتور سامي بن محمد الحميدي، مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل، وكذلك التعاون في مجال إجراء الدراسات ودعم البحوث النوعية والابتكارات من خلال المراكز المتخصصة فيما يخدم تطلعات وأهداف الطرفين.
وتشمل المذكرة التعاون من خلال بحث إمكانية إتاحة الفرصة للمتدربين من كليات التميّز من خلال برنامج التدريب التعاوني في منشآت مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
وفي إطار تفعيل هذا التعاون، سيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لتنسيق وتطوير برامج التعاون، ومراجعة تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيزها، بما يسهم في دعم رؤية 2030 من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تُسهم في تطوير المعرفة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك ضمن إطار سعي كليات التميّز ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم أفضل الخدمات لتأهيل الكوادر الوطنية.
وتعد شركة كليات التميّز من الجهات الرائدة في مجال تقديم خدمات التدريب التقني والمهني على مستوى المملكة، والمواكبة لمتطلبات القطاعات الواعدة في المملكة، وصولاً إلى ابتكار الحلول والخدمات التدريبية، التي تلبي حاجة أصحاب العمل من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وفقاً لأعلى الممارسات العالمية الحديثة في مجال التدريب.
من جهته، يسعى مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وفقاً للخطط والإستراتيجيات التي تضعها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.