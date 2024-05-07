"كليات التميّز" ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يوقعان مذكرة للتعاون في أنظمة الطائرات بدون طيار

وفي إطار تفعيل هذا التعاون، سيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة لتنسيق وتطوير برامج التعاون، ومراجعة تنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيزها، بما يسهم في دعم رؤية 2030 من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تُسهم في تطوير المعرفة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك ضمن إطار سعي كليات التميّز ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم أفضل الخدمات لتأهيل الكوادر الوطنية.