شاهد.. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل إلى الرياض، اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، والسفير الإيراني لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى الرياض، اليوم، رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، وسفير ماليزيا لدى المملكة السيد "وان زيدي وان عبدالله"، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.