"الرميان" يناقش دور الشركات والمستثمرين في دعم أهم أولويات الأفراد خلال قمة الأولوية

وأوضح في جلسة حوارية مع الرئيس الفخري لجامعة بنسلفانيا الدكتورة جوديث رودين خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة "مستقبل الاستثمار" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك، الفرق بين نهج إدارة الأزمات ونهج إدارة الأزمات الذي يسبب أزمات إضافية.