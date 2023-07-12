مدل بيست تعلن إطلاق الحفلات الموسيقية لمهرجان موسم الجيمرز8

أعلنت شركة مدل بيست، الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، عن إطلاق الحفلات الموسيقية لمهرجان موسم الجيمرز8، تحت شعار "أرض الأبطال"، في أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، يوم الجمعة 7 يوليو الجاري وبمشاركة كوكبة من أشهر المطربين وفناني الـدي جي العرب والعالميين، الذين سيقدمون أفضل موسيقى في عالم الألعاب خلال الدورة الثانية من المهرجان الذي تستضيفه الرياض.