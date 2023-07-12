مدل بيست تعلن إطلاق الحفلات الموسيقية لمهرجان موسم الجيمرز8

أعلنت شركة مدل بيست، الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، عن إطلاق الحفلات الموسيقية لمهرجان موسم الجيمرز8، تحت شعار "أرض الأبطال"، في أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، يوم الجمعة 7 يوليو الجاري وبمشاركة كوكبة من أشهر المطربين وفناني الـدي جي العرب والعالميين، الذين سيقدمون أفضل موسيقى في عالم الألعاب خلال الدورة الثانية من المهرجان الذي تستضيفه الرياض.
وتقدم مدل بيست، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائمة تزخر بأسماء لامعة لأكبر نجوم الغناء وفناني الدي جي، من أجل متعة فنية استثنائية لمنافسات المهرجان العالمي، من خلال الحفلات التي ستقام على مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض، على مدى ثمانية أسابيع من يوليو حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
وانطلق الحفل الأول يوم الجمعه 7 يوليو بمشاركة المغنيين رابح صقر وتيوا سافاج، وفناني الدي جي آلان ووكر وفينيل مود. وسيقدم الرابر ماكلمور إيقاعاته الشهيرة من خلال أداء موسيقى حي في حفل الأسبوع الثاني يوم 14 يوليو والذي يشارك فيه أيضا المغني محمد حماقي وفنان الدي جي ريهاب.
وسيكون رواد حفل الأسبوع الثالث يوم 21 يوليو على موعد استثنائي مع ليلة من السعادة الفنية النقية مع عروض دي جي مترو بومين وفقرات مميزة مع مؤيد النفيعي ودافن شي وويجز وأفروجاك .
وفي حفل الأسبوع الأخير من يوليو، سيشهد المسرح يوم 28 يوليو عروضاً موسيقية مثيرة من الفرقة السعودية جود كومباني، مشعل تمر، وفرقة الروك الأمريكية إماجين دراغونز وفرقة أوتوستراد من الأردن ودي جي لوش.
ويشهد حفل الأسبوع الخامس في الرابع من أغسطس عروضاً ممتعة من الفنان السعودي عمر باسعد والفنان المصري أحمد سعد والشاب خالد ودي جي سنيك.
وسيقدم حفل الأسبوع السادس يوم 11 أغسطس المغنية الأمريكية أفا ماكس ودي جي ستيف أنجيلو.
وتفتتح الدي جي السعودية كوزميكات يوم 18 أغسطس حفل الأسبوع السابع الذي سيضم أيضا المغنية اللبنانية ميريام فارس والرابر الأمريكي تيجا والدي جي الأمريكي ستيف أوكي.
ثم يشهد حفل الأسبوع الثامن يوم 25 أغسطس مشاركة فنانات في الحفلة الختامية هن المغنية وكاتبة الأغاني زينة والمغنية المصرية شيرين والرابر اﻻسترالية إيجي أزيليا ودي جي صودا من كوريا الجنوبية.
وتقام النسخة الثانية من موسم الجيمرز هذا العام على مدار 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو 2023، وهو الحدث العالمي الذي سيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة والترفيه والتعليم. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى "العالم القادم" الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن مدل بيست هي الموزع الرسمي لتذاكر موسم الجيمرز، والتي يمكن للراغبين الحصول عليها عبر هذا الرابط على الموقع الرسمي للشركة https://mdlbeast.com/events/gamers8-2023/tickets