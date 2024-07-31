48 ْمئوية.. "الأحساء والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.