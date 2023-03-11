محمد بن ناصر: مضامين العلَم الوطني تشير إلى التوحيد والعدل والقوة

وصف الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مناسبة يوم العلَم، بالمناسبة الغالية التي تجسّد أهمية العلم الذي يمثل رمزية الدولة ووحدتها؛ مؤكدًا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بكل ما يهم الوطن ويخدم المواطن في شتى مجالات الحياة.
وأبرز الأمير محمد بن ناصر مضامين العلَم الوطني الذي يقف شاهدًا على ما حققته هذه الدولة العظيمة منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، وما يتضمنه العلَم في صورته الحالية بعد أن أقره الملك عبدالعزيز من مضامين ومدلولات تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء والتي تظهر من توسط شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنَفة وعلوّ الحكمة والمكانة، ومظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
وسأل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويُعز رايته، ويُديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.