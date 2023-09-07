تقنيات مبتكرة تغيّر مفهوم الأجهزة الذكية.. "موماكس" تكشف عن منتجاتها الجديدة في حفل بالعاصمة الرياض

نظمت شركة "موماكس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حفل إطلاق منتجاتها الجديدة بمدينة الرياض أول أمس الثلاثاء، 5 أغسطس 2023.
وشهد حفل الإطلاق حضور وفد رفيع المستوى من شركة "موماكس" برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة جون تشينغ إلى جانب حضور كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الجوالات في المملكة.
وأعربت "موماكس" خلال الحفل عن تطلعاتها الكبيرة وخططها الطموحة لتوسيع وجودها في السوق من خلال شراكتها مع ركن الشريف.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة "جون" إلى طموح الشركة في تحقيق نجاح باهر في الشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة وذات جودة عالية.
وستقوم الشركة بتقديم منتجات جديدة ومبتكرة إلى الأسواق بفضل مجموعة من الكفاءات المميزة لديها.
وتتميز المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها ضمن سلسلة "Flow" بتقنيات مبتكرة تغيّر مفهوم الأجهزة الذكية.
وتعتمد هذه التقنيات على تكنولوجيا متقدمة معتمدة من قبل Apple، ومن المقرر طرح هذه المنتجات في نهاية اكتوبر 2023، لتصبح متاحة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.
تأسست شركة "موماكس" في عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت رائدة في تقديم ملحقات الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، وأثبتت كفاءتها كأفضل علامة تجارية في هونغ كونغ للسنوات الثلاث الأخيرة؛ بفضل تفرُّدها وتميُّزها في هذا القطاع.
وللمزيد من المعلومات حول منتجات "موماكس" وجديدها من خلال وكيلها المعتمد ركن الشريف shareefcorner.sa وفروعه في المملكة العربية السعودية، والتي سيوفرها قريبًا لدى شركائه المعتمدين.