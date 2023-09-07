تقنيات مبتكرة تغيّر مفهوم الأجهزة الذكية.. "موماكس" تكشف عن منتجاتها الجديدة في حفل بالعاصمة الرياض

تأسست شركة "موماكس" في عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت رائدة في تقديم ملحقات الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، وأثبتت كفاءتها كأفضل علامة تجارية في هونغ كونغ للسنوات الثلاث الأخيرة؛ بفضل تفرُّدها وتميُّزها في هذا القطاع.