الغذاء والدواء وبرنامج الثروة الحيوانية يبحثان مستقبل أدوية الإبل في ورشة عمل بالرياض

وفي مستهل الورشة، ألقى الدكتور علي الشيخي كلمةً أكد فيها أهمية قطاع الإبل بوصفه أحد المكونات الرئيسة في حياة الشعوب ومصدرًا للأمن الغذائي والاعتزاز الثقافي والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية للمملكة لقيادة تطوير قطاع الإبل إقليميًا وعالميًا، وبناء مستقبلٍ متطورٍ ومستدامٍ لهذا القطاع الحيوي.