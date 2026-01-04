السعودية تواصل دعم اليمن.. 70 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة بـ1400 طن مساعدات

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (70) شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية وتمورًا وحقائب إيوائية وخيامًا، بإجمالي أوزان تتجاوز (1.400) طن، متوجهة إلى عدد من المحافظات في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه القافلة الإغاثية امتدادًا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا للشعب اليمني الشقيق في مختلف القطاعات، ومنها: الصحة، والإصحاح البيئي، والمياه، والزراعة، والتعليم، والدعم المجتمعي.