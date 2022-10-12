بالفيديو.. "البكيري" لـ"يا هلا بالعرفج": مشروعات الهلال الاستثمارية جعلته في كوكب والأندية في كوكب آخر

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز مع الإعلامي "محمد البكيري"، التي تحدث من خلالها عن دور صندوق الهلال الاستثماري في دعم الأنشطة الرياضية للنادي، الذي جعله يحلق في كوكب وبقية الأندية في كوكب آخر.