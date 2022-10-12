بالفيديو.. "البكيري" لـ"يا هلا بالعرفج": مشروعات الهلال الاستثمارية جعلته في كوكب والأندية في كوكب آخر
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، منها فقرة البرواز مع الإعلامي "محمد البكيري"، التي تحدث من خلالها عن دور صندوق الهلال الاستثماري في دعم الأنشطة الرياضية للنادي، الذي جعله يحلق في كوكب وبقية الأندية في كوكب آخر.
وأضاف العرفج قائلاً: "أنا بوصفي اتحاديًّا أتمنى أن تكون لدينا إدارة بطريقة الهلال نفسها".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج مقطع فيديو مع الرئيس السابق لنادي النصر "الأمير فيصل بن تركي"، وذلك أثناء مباراة النصر والعدالة في مرسول بارك، وحين سؤاله عن أفكاره أثناء المشي أجاب بأنه يقضي وقته وهو يشاهد البرامج.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "مشيناها"، الذي يتناول سيرة الإعلامي القدير "عبدالرحمن الشبيلي"، وعرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للإعلامي الدكتور عبدالله الحيدري، حدثنا من خلاله عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الكاتب "علي فقندش" قصة أغنية "تعالي نقسم الشكوى" التي غناها الراحل صوت الأرض "طلال مداح".