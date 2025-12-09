الأرصاد: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وحائل والقصيم والجوف والمدينة المنورة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض وتبوك كذلك على أجزاء من منطقة الباحة مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.