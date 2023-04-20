"مغسلة التوحيد" لخدمة ذوي المتوفين بمكة تتحول لجمعية متخصصة باسم "يقين"

وأضاف "بصفر" قائلًا: تسعى جمعية "يقين" لتعزيز مبدأ التكافل والمواساة، مؤكدًا أن جمعية "يقين" ستكون نموذجًا رائدًا ومرجعًا ملهمًا وكيانًا مجتمعيًا خدميًا خيريًا متخصصًا ومؤهلًا في الخدمات النوعية للأموات وذويهم.