"مغسلة التوحيد" لخدمة ذوي المتوفين بمكة تتحول لجمعية متخصصة باسم "يقين"

في الوقت الذي ازدادت فيه حاجة المجتمع المكي من مواطنين ومقيمين وحجاج ومعتمرين إلى خدمة متخصصة، تحولت رسميًا مغسلة التوحيد الشهيرة بمكة المكرمة إلى جمعية متخصصة، أطلق عليها اسم جمعية "يقين لخدمات الأموات وذويهم"، تقدّم حزمة من الخدمات المجتمعية الرائعة، وهي امتداد لمسيرة مغسلة التوحيد.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل بصفر رئيس جمعية يقين لـ"سبق" أن الجمعية تهدف إلى تقديم خدمة رائدة ومتطورة في مجال بناء المقابر ومغاسل الموتى وإدارتها؛ خدمةً للمجتمع المكي بجميع أطيافه.
وأضاف "بصفر" قائلًا: تسعى جمعية "يقين" لتعزيز مبدأ التكافل والمواساة، مؤكدًا أن جمعية "يقين" ستكون نموذجًا رائدًا ومرجعًا ملهمًا وكيانًا مجتمعيًا خدميًا خيريًا متخصصًا ومؤهلًا في الخدمات النوعية للأموات وذويهم.
وأوضح أن "يقين" تقوم بنقل المشيّعين من المغسلة أو المنزل إلى الحرم، ثم إلى المقبرة، ثم العودة بالمشيعين إلى حيث تقف سياراتهم، وأن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
واختتم بأن جمعية "يقين" لخدمات الأموات وذويهم مؤهلة تمامًا بمشيئة الله تعالى أن تكون الأولى في مجالها، خاصةً وأنها تمتلك كادرًا مؤهلًا من إداريين ومغسلين ومغسلات وسائقين وموظفي خدمات، وعدد 42 سيارة نقل مجهزة بأحدث التجهيزات، وللاستفسار الاتصال على الرقم: (966550927207).