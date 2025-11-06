21 شركة فلسطينية ناشئة تشارك في "بيبان 2025" بحلول تقنية مبتكرة

وتواكب الشركات الفلسطينية الاتجاهات الحديثة في ريادة الأعمال، حيث يركّز حضور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المنصّات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وتجربة العميل. فيما يقدم قطاع الرعاية الصحية حلولًا رقمية وأجهزة وخدمات مساندة، وتسهم شركات الثقافة والترفيه في الاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى، وتعرض شركات التجارة والتوزيع تقنيات البيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى حلول في الزراعة والبيئة، والسياحة والضيافة، والخدمات المالية.