21 شركة فلسطينية ناشئة تشارك في "بيبان 2025" بحلول تقنية مبتكرة

تستعرض 21 شركة ناشئة من دولة فلسطين حضورها النوعي ضمن "باب الشركات الناشئة"، أحد الأبواب السبعة في ملتقى بيبان 2025، من خلال نماذج أعمال وحلول تقنية مبتكرة تغطي طيفًا واسعًا من القطاعات الحيوية، تشمل: الاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والثقافة والترفيه، والتجارة والتوزيع، والسياحة والضيافة، والزراعة والبيئة، والخدمات المالية.
ويتركز حضور 8 من تلك الشركات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتوزع بقية الشركات على باقي القطاعات، ما يعكس عمق الحضور الرقمي واتساع مجالات الابتكار في فلسطين.
ويقدم "باب الشركات الناشئة" منظومة متكاملة لتمكين المؤسِّسات الناشئة، تشمل استعراض الحلول ونماذج الأعمال، والتعريف بالمنتجات والخدمات، وبناء الوعي بالسوق، مع توفير مساحات تواصل مباشر مع الجهات الممكنة، والمسرّعات، والحاضنات، بالإضافة إلى فرص لقاءات عمل ثنائية لتسهيل الوصول إلى التمويل، والشراكات التقنية، وقنوات التوزيع.
ويبرز الباب دور الجهات الداعمة في تأهيل الشركات وتجهيزها للنمو، وهو ما يظهر من خلال مشاركة شركات فلسطينية ضمن حاضنات ومسرّعات فاعلة، في انعكاس لحيوية منظومة الابتكار وريادة الأعمال في فلسطين.
وتواكب الشركات الفلسطينية الاتجاهات الحديثة في ريادة الأعمال، حيث يركّز حضور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المنصّات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وتجربة العميل. فيما يقدم قطاع الرعاية الصحية حلولًا رقمية وأجهزة وخدمات مساندة، وتسهم شركات الثقافة والترفيه في الاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى، وتعرض شركات التجارة والتوزيع تقنيات البيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى حلول في الزراعة والبيئة، والسياحة والضيافة، والخدمات المالية.
وتهدف الشركات المشاركة إلى توسيع شبكة علاقاتها، وعقد شراكات نوعية مع المستثمرين ومقدمي الخدمات، واستكشاف فرص الدخول إلى السوق السعودية، والاستفادة من البيئة التمكينية التي يوفرها "باب الشركات الناشئة"، عبر العروض التفاعلية، والتواصل المهني، وتبادل الخبرات.
ويواصل ملتقى بيبان 2025، الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، أداءه كمنصة وطنية وعالمية تجمع الحلول والتمويل والشراكات في مكان واحد، دعمًا لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسريع انتقال الابتكارات إلى الأسواق.