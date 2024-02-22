مجلس إدارة هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه الثاني ويعتمد استراتيجية تنفيذية

اللجنة التنفيذية التي تم تخويلها بوضع المستهدفات المرحلية، والبتّ في الموضوعات العاجلة، ولجنة المراجعة والأداء ومن ضمن مهامها متابعة أداء الأعمال في الهيئة، وأداء اللجان، والتأكد من تحقيق المستهدفات، ولجنة الحريات، وتهتم بوضع الأطر وتنفيذ الخطط التي تكفل حريات الإعلاميين، ورصد الحراك الإعلامي وإصدار تقرير دوري عن الحريات الصحفية في المملكة، والمشاركة مع المنظمات الإعلامية الدولية في قضايا الحريات الإعلامية.