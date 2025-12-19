المملكة ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية

وثمنت المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا من إعلان فخامته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها فخامته للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيع فخامته لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.

