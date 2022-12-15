المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية يكرم مجموعة stc

ويعد المؤتمر السنوي للمراجعين الداخليين تجمعاً كبيراً للمهنيين والمهتمين السعوديين بمجال المراجعة الداخلية في المملكة، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والعالميين الذين يجتمعون لمناقشة أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية وطرح أفضل الحلول والممارسات المهنية وفقاً لأحدث تطوراتها دولياً، مع مراعاة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها عالمنا اليوم على كافة الأصعدة، حيث يناقش في هذه النسخة التحديات الجديدة لبيئة الحوكمة والمخاطر والامتثال، إلى جانب دور الجهات التنظيمية في دعم إدارة المراجعة الداخلية وتهيئتها لمواكبة خطط التطور.