برئاسة المملكة.. انطلاق الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد

من جانبه، قال مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، بجامعة الدول العربية وزير مفوض الدكتور محمود فتح الله، إن الجامعة العربية كمنظمة إقليمية عربية تبذل قصارى جهدها لمتابعة كافة القضايا المرتبطة بالأرصاد الجوية والمناخ، في ظل الزخم العربي في هذه القضايا جراء استضافة قمة المناخ في دورتها السابقة في مصر والقادمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.