برئاسة المملكة.. انطلاق الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة وفود من الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة للجامعة العربية.
يأتي ذلك لمناقشة تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية التي عقدت اجتماعاتها على مدي اليومين الماضيين بالجامعة العربية، ومنها إنشاء مركز عربي للإنذار في مجال الأرصاد الجوية.
وأكّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ رئيس الاجتماع في كلمة افتتاحية للاجتماع، حرص المملكة على متابعة كافة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها بالدورات السابقة سواء في المكتب التنفيذي أو الاجتماعات الوزارية.
من جانبه، قال مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، بجامعة الدول العربية وزير مفوض الدكتور محمود فتح الله، إن الجامعة العربية كمنظمة إقليمية عربية تبذل قصارى جهدها لمتابعة كافة القضايا المرتبطة بالأرصاد الجوية والمناخ، في ظل الزخم العربي في هذه القضايا جراء استضافة قمة المناخ في دورتها السابقة في مصر والقادمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي تقريراً بنتائج أعمال ومشاريع القرارات والتوصيات إلى الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ برئاسة الصومال في وقتٍ لاحقٍ اليوم.