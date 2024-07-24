آل رشيد لـ "سبق": المراسم الملكية السعودية الأرقى عالمياً وعزّزت صورة المملكة الإيجابية

وأوضح آل رشيد؛ أنه يمكن تحديد أبرز العوامل التي أسهمت في نجاح المراسم الملكية الرسمية السعودية بهذا الشكل المبهر، وهي: التخطيط والتنظيم الدقيق لكل التفاصيل، واستخدام أحدث التقنيات لتسهيل عملية الإدارة والمتابعة، والتعاون والتنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة، وكذلك الضيافة، والكرم الذي تتميز به المملكة، مما يعكس التراث والثقافة السعودية الأصيلة، إضافة إلى مسار التسويق والإعلام، بحيث أسهمت الحملات الإعلامية والتسويقية المدروسة في الترويج الفعّال للمناسبات والأحداث التي تستضيفها المملكة بشكلٍ رائع.