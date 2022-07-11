"أمانة مكة" تواصل أعمالها لرفع وإزالة المخلفات من مشعرَيْ عرفات ومزدلفة
تستكمل إدارة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة لرفع وإزالة المخلفات بعد مغادرة الحجاج لهما، وإعادة الوضع الطبيعي.
وتواصل وزارة البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له، إضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.
وأوضح المدير العام للنظافة، المهندس محمود ساعاتي، أن الأمانة وزعت العديد من الفرق الميدانية في مشعر عرفات، وسيكون العمل في جميع المنطقة بكامل الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فِرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج، بإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.
من جانبه، قال المشرف على قطاع عرفة، المهندس محمد عابد خياط، إنه تم تخصيص عدد من الفِرق المكوَّنة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات. وتضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات. مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية، هي: منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة)، ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة)، والمنطقة الترددية؛ لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيًّا، وتم توفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين كافة لكل مركز.
واختتم مؤكدًا أنه تم -بفضل الله- تنفيذ خطة الأمانة خلال يوم الوقفة بكل كفاءة واقتدار، ولم تُسجَّل -ولله الحمد- أية ملاحظات، سواء فيما يتعلق بالنظافة أو بالإصحاح البيئي.. مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك فِرق مخصصة تعمل في مشعر عرفات لتنظيفه بعد مغادرة الحجاج.