"أمانة مكة" تواصل أعمالها لرفع وإزالة المخلفات من مشعرَيْ عرفات ومزدلفة

من جانبه، قال المشرف على قطاع عرفة، المهندس محمد عابد خياط، إنه تم تخصيص عدد من الفِرق المكوَّنة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات. وتضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات. مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية، هي: منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة)، ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة)، والمنطقة الترددية؛ لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيًّا، وتم توفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين كافة لكل مركز.