أمير جازان يعزي أسرة الفيفي بعد وفاته في حادثة تساقط صخور بفيفاء

قدّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المواطن محمد بن جابر الفيفي – رحمه الله – الذي وافته المنية إثر حادثة تساقط صخور ضخمة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء مؤخرًا.
وفي لفتة إنسانية تجسّد عمق التلاحم بين القيادة والمواطن، قام الأمير بزيارة إلى منزل أسرة الفقيد بمحافظة فيفاء، حيث التقى بذويه وشاركهم مشاعرهم، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على الوقوف إلى جانب أبنائها في السراء والضراء.
من جانبها، عبّرت أسرة الفقيد عن جزيل شكرها وامتنانها لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، مشيرين إلى أن هذه اللفتة ليست بغريبة على القيادة التي تضع الإنسان في قلب اهتمامها.