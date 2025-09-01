أمير جازان يعزي أسرة الفيفي بعد وفاته في حادثة تساقط صخور بفيفاء

قدّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المواطن محمد بن جابر الفيفي – رحمه الله – الذي وافته المنية إثر حادثة تساقط صخور ضخمة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء مؤخرًا.