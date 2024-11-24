اليوم العالمي "للتوائم الملتصقة".. العالم يحتفل بمبادرة المملكة

وتعد التوائم الملتصقة حالة نادرة، حيث يقدّر معدل حدوثها بنحو 1 لكل 50 ألف ولادة، وتكون الأجنة الإناث أكثر تأثراً، حيث تبلغ نسبة الإناث إلى الذكور 3 مقابل 1، ولم يُلاحظ أيُّ ارتباطٍ بين هذه الحالة المرضية وعمر الأم أو عرقها أو عدد المواليد أو الوراثة.