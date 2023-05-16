مكة.. منصة إحسان بالتعاون مع "بر الشرائع" تساهم بسداد إيجار 50 أسرة محتاجة

ساهمت منصة إحسان، بالتعاون مع جمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة، في دعم مشروع سداد إيجار 50 منزلاً للأسر المحتاجة.
وأشارت الجمعية إلى أنها تختار الأُسر المستحقة للمساعدة بعد عمل زيارة ميدانية لمنازلهم، ورفع حالاتهم للجنة المساعدات، وذلك بعد تفقُّد تلك الأسر، والتوصية بضرورة مساعدتها حسب لوائح العمل بالجمعية.
من جانبها، قدمت جمعية البر الخيرية بالشرائع الشكر الجزيل ووافر الامتنان لمنصة إحسان على الدعم السخي لمشروع سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة لفائدة (٥٠) أسرة محتاجة، سائلة المولى -عز وجل- أن يبارك في أعمال الخيِّرين.