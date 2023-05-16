مكة.. منصة إحسان بالتعاون مع "بر الشرائع" تساهم بسداد إيجار 50 أسرة محتاجة

وأشارت الجمعية إلى أنها تختار الأُسر المستحقة للمساعدة بعد عمل زيارة ميدانية لمنازلهم، ورفع حالاتهم للجنة المساعدات، وذلك بعد تفقُّد تلك الأسر، والتوصية بضرورة مساعدتها حسب لوائح العمل بالجمعية.