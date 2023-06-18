أمانة عسير وبلدياتها تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد

أتاحت أمانةُ منطقة عسير وبلدياتها فرصةَ حصول أصحاب المطابخ على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، وذلك من خلال منصة "بلدي"، وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين، وتوفر خيارات متعددة أمام المستفيدين بما يسهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري، مشيرًا إلى أن الإجراء سيتيح تيسير ذبح الأضاحي في مواقع متفرقة من المنطقة وقريبة للأحياء السكنية، وستعمل الأمانة وبلدياتها على تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر؛ لضمان التزام المطابخ بالاشتراطات المقررة، وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وحدّدت الأمانة إمكانية التقديم من خلال موقع "بلدي"