أمانة عسير وبلدياتها تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام العيد

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري، مشيرًا إلى أن الإجراء سيتيح تيسير ذبح الأضاحي في مواقع متفرقة من المنطقة وقريبة للأحياء السكنية، وستعمل الأمانة وبلدياتها على تنفيذ جولات رقابية بشكل مستمر؛ لضمان التزام المطابخ بالاشتراطات المقررة، وبما يتناسب مع حجم مناسبة عيد الأضحى المبارك.