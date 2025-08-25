25 لقبًا تتوزع على أكثر من 2000 لاعب محترف وفرق في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

شهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025م، التي اختتمت فعالياتها يوم أمس، مشاركة أكثر من (2000) لاعب محترف يمثلون (200) نادٍ من (100) دولة، تنافسوا خلالها على (25) لقبًا ضمن (24) لعبة عالمية، وتُوّج فيها "فريق فالكونز" بالكأس.
وحقق العديد من الفرق واللاعبين مراكز أولى وألقابًا في هذه البطولة؛ فحقق فريق XIAOHAI لقب Street Fighter، بينما خطف فريق Karmine Corp المركز الأول في Featuring League، وواصل فريق AG.AL تألقه بحصد لقب Crossfire وHonor of Kings، في حين واصل فريق Twisted Minds السعودي تألقه في PUBG Battlegrounds وCall of Duty: Warzone، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.
واستطاع فريق Ulsan الفوز بلقب Tekken 8، ونال فريق Manubachoore بطولة FC World Champion، واعتلى فريق Weibo Gaming قمة Teamfight Tactics، وأحرز Team Secret بطولة Rainbow Six SiegeX، وفي PUBG Mobile جاء التتويج لفريق Yangon Galacticos، وفرض Team Falcons نفسه بطلًا في Overwatch Champions Series.
وفي إنجاز عالمي بارز، حقق النرويجي Magnus Carlsen من فريق Team Liquid بطولة الشطرنج، وأضاف الفريق ذاته لقب Mobile Legends MSC Mid Season Cup 2025 إلى رصيده، أما فريق OPTIC فظفر بلقب Call of Duty: Black Ops 6، وذهب لقب Free Fire إلى Evos Esports، وحسم اللاعب Serral بطولة StarCraft لمصلحته، ونال Team Vitality لقب MWI.
وعلى صعيد البطولات الأخرى، اعتلى فريق Gen.Esports منصة التتويج في League of Legends، وحصد VK Gaming لقب Apex Legends Global Series، وتُوّج Team Spirit ببطولة Dota 2، أما GO1 فقد فاز بلقب Fatal Fury، وتألق Team Heretics في Valorant، وحقق Red Bull Sim Racing المركز الأول في Rennsport، وحسم فريق The Mongolz بطولة Counter Strike 2.
وبهذا المشهد العالمي الذي جمع بين التنافسية والإبداع التقني، واستضافته العاصمة الرياض لمدة سبعة أسابيع، أثبتت المملكة قدرتها على استضافة أضخم المحافل الدولية، وصناعة حدث غير مسبوق يعكس مكانتها الريادية في قطاع الرياضات الإلكترونية، ويعزز من حضورها بصفتها وجهة رئيسة لابتكار مستقبل الألعاب على مستوى العالم.