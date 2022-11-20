مع بدء العد التنازلي لإغلاق المنصة.. "إحكام" تمدد تاريخ سداد الفواتير المنتهية

وأفادت الأمانة بأنه يُشترط في جميع طلبات التملك أن يكون العقار محل الطلب قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/ 11/ 1387هـ، إضافة لتقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، مبينة أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مُكتسب الصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى؛ وذلك وفقاً لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.