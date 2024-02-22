بالأزياء السعودية التقليدية.. نجوم الكرة العالمية يحتفلون بيوم التأسيس.. شاهد كيف بدوا

وظهر نجوم نادي الاتحاد كريم بنزيمة وكانتي وغيرهما في مقطع فيديو وهم يؤدون العرضة السعودية، ويحتفلون باليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود قبل نحو 3 قرون.