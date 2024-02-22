بالأزياء السعودية التقليدية.. نجوم الكرة العالمية يحتفلون بيوم التأسيس.. شاهد كيف بدوا

احتفل عدد من نجوم الكرة العالمية الناشطين في الدوري السعودي بيوم التأسيس 22 فبراير، وذلك عبر ارتدائهم الأزياء السعودية الوطنية التاريخية من ثوب وعقال مقصب، في مشاهد لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر نجوم نادي الاتحاد كريم بنزيمة وكانتي وغيرهما في مقطع فيديو وهم يؤدون العرضة السعودية، ويحتفلون باليوم الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود قبل نحو 3 قرون.
كما شارك نجوم نادي الشباب العالميين لقطات خلال ارتدائهم للزي الوطني، واحتفالهم بالمناسبة الوطنية، وتذوقهم للأطباق السعودية الوطنية، ومحاولة التعرف عليها.
وظهر النجمان الكرواتي والبلجيكي إيفان راكيتيتش ويان كاراسكو بالأزياء الوطنية والعقال المقصب، فيما كان يحمل الكرواتي صقراً على يده، وهو أحد رموز شعار يوم التأسيس.
إذ تشير رمزية (الصقر) في تفاصيل الشعار إلى رياضة الصيد بالصقور والهواية الأشهر في مجتمع الجزيرة العربية وهي أحد أصناف علم "البيزرة " المعروف في التراث العربي.
وهنأ إيفان راكيتيتش الشعب السعودي بالمناسبة، وذلك على حسابه في منصة "إكس"، فكتب: "يوم تأسيس سعودي سعيد! لنحيي الجذور الراسخة للدولة السعودية ونحتفل بالوحدة والأمن والتطور الحضاري الذي حققته".
وشارك نجوم نادي النصر الشعب السعودي احتفالاته الوطنية عبر ظهور عدم من نجومه مثل ساديو ماني وبروزفيتش وكريستيانو رونالدو في أماكن ومجالس سعودية تراثية.
كما ظهر النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي بأزياء التأسيس خلال احتفال ناديه بالمناسبة.
وشارك هؤلاء النجوم العالميون صورهم وتعليقاتهم على المناسبة الوطنية على حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما أثار تفاعلاً واسعاً على المنصات، وعكس تأثرهم بالحياة في المملكة والثقافة السعودية، ومشاركتهم شعبها اهتماماتهم.