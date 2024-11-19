"منتدى ريادة الأعمال" ينطلق بـ"غرفة مكة" تحت شعار "فرص ريادية لا حدود لها"

وتضمَّن اليوم الأول للمنتدى ثلاث جلسات حوارية، كانت أولاها جلسة "من الابتكار إلى التوسع: دعم الشركات الناشئة في مراحل النمو"، التي تناولت استراتيجيات التمويل ودور التكنولوجيا في دعم الشركات الناشئة، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين.