"منتدى ريادة الأعمال" ينطلق بـ"غرفة مكة" تحت شعار "فرص ريادية لا حدود لها"

انطلقت اليوم فعاليات "منتدى مكة لريادة الأعمال" تحت رعاية الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر غرفة مكة المكرمة، بحضور محلي ودولي، تحت شعار "فرص ريادية لا حدود لها".
ويهدف المنتدى إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ودعم أصحاب المشاريع الناشئة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وشهد اليوم الأول حفل تدشين رسمي للمنتدى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن ناصر بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، ونخبة من القيادات ورواد الأعمال المحليين والدوليين، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
وتضمَّن اليوم الأول للمنتدى ثلاث جلسات حوارية، كانت أولاها جلسة "من الابتكار إلى التوسع: دعم الشركات الناشئة في مراحل النمو"، التي تناولت استراتيجيات التمويل ودور التكنولوجيا في دعم الشركات الناشئة، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين.
كما عُقدت جلسة "أفضل الممارسات لتأسيس منظومة داعمة لرواد الأعمال"، وناقشت الأُطر التنظيمية لدعم ريادة الأعمال، ودور الحكومات والقطاع الخاص.
وتطرقت الجلسة الثالثة إلى مستقبل الاستثمار في الجهات الناشئة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ريادة الأعمال، تحت عنوان "الاتجاهات المستقبلية في ريادة الأعمال".