لائحة "التعليم" الجديدة: تهرب المدارس الأهلية من الإفصاح عن الرسوم يهددها بعقوبات مالية

واشتملت ضوابط الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم على إلزام المدرسة الأهلية بتسجيل رسومها الدراسية، وتاريخ نفاذها، وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي، وذلك قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يسمح بزيادة في أثناء العام الدراسي مع نشر قائمة الرسوم من خلال موقع الوزارة.