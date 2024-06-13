شاهد.. وزير الحرس الوطني يطّلع على استعدادات القوات المشاركة بموسم الحج

وقف وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على الجاهزية العسكرية لقوات الوزارة المشاركة في موسم الحج الحالي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في حفظ واستتباب الأمن، وذلك وفق المسؤوليات المناطة بالوزارة، بالتكامل مع القطاعات الأمنية الأخرى.
واطلع الأمير عبدالله بن بندر على العرض العسكري الذي أجري تحت شعار "يسر وطمأنينة"، وذلك خلال زيارة سموه لميدان قوات الحرس الوطني في الشرائع وشاهد العرض العسكري لقوات الوزارة، المكلفة بتعزيز أمن الحجاج، كما تابع ملخصاً مرئياً لمهام قوات الحرس الوطني في القطاع الغربي، قبل أن تشكّل الكتلة البشرية لقوات الوزارة عبارة "البلد الأمين".
وتباشر قوات الوزارة المشاركة في موسم الحج، تنفيذ مهامها المختلفة في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بفاعلية وكفاءة ومعنويات عالية، ضمن جهود مسارات القطاعات العسكرية والأمنية والحكومية.
وأكد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي بوزير الحرس الوطني، مؤكداً جاهزية قوات الوزارة للمشاركة في مهمة أمن الحج، حيث تتوزع مشاركة القوات التابعة لوزارة الحرس الوطني، في موسم الحج، بين مهام أمنية، وأخرى صحية، وأعلنت الوزارة الانتهاء من وضع خطط المشاركة في موسم الحج، عبر تأمين الخدمات المنوعة لضيوف الرحمن.
وتتلخص المهمة الأمنية لقوات الحرس الوطني في تعزيز سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج، وتسهيل تفويج الحجاج، فيما تتلخص المهمة الصحية في قيام الفرق الفنية بتأمين الخدمات الصحية النموذجية للحجاج، عبر منشآت الوزارة حيث تتكامل جهود وزارة الحرس الوطني، مع الجهود المماثلة لبقية مؤسسات الدولة المعنية، في صناعة موسم حج مثالي.