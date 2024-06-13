شاهد.. وزير الحرس الوطني يطّلع على استعدادات القوات المشاركة بموسم الحج

وأكد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي بوزير الحرس الوطني، مؤكداً جاهزية قوات الوزارة للمشاركة في مهمة أمن الحج، حيث تتوزع مشاركة القوات التابعة لوزارة الحرس الوطني، في موسم الحج، بين مهام أمنية، وأخرى صحية، وأعلنت الوزارة الانتهاء من وضع خطط المشاركة في موسم الحج، عبر تأمين الخدمات المنوعة لضيوف الرحمن.