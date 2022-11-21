بالفيديو.. مواطن أرجنتيني: لهذا السبب أتمنى فوز الأخضر السعودي على راقصي التانجو غدًا.. سأدعو في صلاتي

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته "سبق" من الأرجنتين؛ حيث قال "حلمي": إنه سيدعو الله عز وجل بعد أداء صلاة الفجر غداً الاثنين، وبعدها يتجه لمشاهدة المباراة، والتي تقام في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأرجنتين، مبيناً عن توقعه لنتيجة المباراة بإذن الله بأن تنتهي 1/ صفر لصالح المنتخب السعودي، وأفضل توقيت لتسجيل الهدف وهو بعد الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.