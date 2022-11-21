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بالفيديو.. مواطن أرجنتيني: لهذا السبب أتمنى فوز الأخضر السعودي على راقصي التانجو غدًا.. سأدعو في صلاتي
في مقطع مصور بثّته "سبق" من مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بوينس آيرس
عبّر مواطن أرجنتيني يُدعى "حلمي" ويعمل في مركز خادم الحرمين الشريفين بمدينة بوينس آيرس عن حبه وانتمائه للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم، متمنياً فوز المنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب الأرجنتين، ضمن مباريات كأس العالم والمقامة في دولة قطر 2022.
جاء ذلك في مقطع فيديو بثته "سبق" من الأرجنتين؛ حيث قال "حلمي": إنه سيدعو الله عز وجل بعد أداء صلاة الفجر غداً الاثنين، وبعدها يتجه لمشاهدة المباراة، والتي تقام في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت الأرجنتين، مبيناً عن توقعه لنتيجة المباراة بإذن الله بأن تنتهي 1/ صفر لصالح المنتخب السعودي، وأفضل توقيت لتسجيل الهدف وهو بعد الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.
وفي ختام حديثه، دعا "حلمي" المولى عز وجل أن يوفق السعودية ويحفظ قيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه، وجميع بلاد المسلمين.